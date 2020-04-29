Колонны, сады, статуи, золото и бархат: как живет Елена Малышева и ее сын, «правое яичко»

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29 апреля 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонд борьбы с коррупцией

Фото: navalny.com

Оказывается, зря многие смеялись над «бедным парнем», которого Малышева заставила исполнять нелепую роль правой мужской половой железы и петь песенку про то, что «если ты с яичками, значит, ты мужик». Это сын известной телеведущей программы про здоровье Юрий Малышев. И живет он, если верить расследованию ФБК, в США в особняке за 6,5 млн долларов, будучи молодым доктором.

Огромный сад с колоннами, повсюду мрамор и золото, лепнина, большие хрустальные люстры, джакузи в стиле римских терм. В общем, дорого-богато. Не иначе, резиденция какого-то министра или дом арабского шейха. Да и место выбрано непростое – пригород Нью-Йорка. По курсу во время покупки особняк стоил 430 млн рублей.

Вся эта роскошь, по утверждению Фонда борьбы с коррупцией, принадлежит Елене Малышевой, главному телевизионному врачу страны. Нечего завидовать, она молодец, усердно работает, скажут многие. Вон, про коронавирус постоянно нам рассказывает. Основной ее тезис – все не так страшно, умирают только пожилые, вирус только в Китае, это обычная сезонная инфекция. «Повысить возраст до 67 лет! Люди живут 30-40 лет после пенсии», - тоже важная фраза из ее уст.

Также Елена Малышева считает Москву лучшим место на всей планете. Только ее сыновьям жить там, увы не посчастливилось – оба сидят в Америке. То в том самом особняке, то в своих квартирах на Парк Авеню с шикарным видом. Когда эти апартаменты были куплены, парням было 26 и 23 года, оба были студентами. Это явно подарок мамы. Муж Малышевой не мог такое приобрести – он профессор в одном из столичных университетов.

Данную информацию опубликовал сегодня Фонд борьбы с коррупцией, команда которого провела расследование и попыталась разобраться, откуда у Малышевой такие деньги. Это вполне логично – ведь она работает на государственном канале, который живет в основном за счет дотаций из госбюджета – а это налоги россиян.

Да, у Малышевой есть свой бизнес – линейка диетического питания и сеть клиник. «Но ни то, ни другое не приносит ей ничего сопоставимого с суммами, потраченными на дом и квартиры в Нью-Йорке», - пишут авторы расследования. Ее основной доход – зарплата на Первом, которую, как напоминает команда Фонда, спонсируют все жители нашей страны. ФБК задается вопросом: «Почему все деньги нашей богатой страны должны доставаться таким малышевым? Вот сейчас врачи и медсестры стоят на сменах по 12 часов. Не могут даже в туалет отойти. Там им приходится зубами выгрызать обещанные Путиным надбавки к зарплате».