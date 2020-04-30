В Подмосковье от коронавируса умерли более 90 человек

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30 апреля 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки количество умерших с диагностированным коронавирусом нового типа увеличилось до 93 человек. Об этом стало известно в четверг, 30 апреля.

«Всего на данный момент в регионе зафиксировано 11710 случаев заболевания. Скончались 93 человека. Выздоровели и выписались 430 человек», - пояснили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область к настоящему моменту вышла на плато по количеству случаев заражения.

При этом за минувшие сутки в стране выявлено более 7 тыс. случаев заражения COVID-19.