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Воробьев: Подмосковье вышло на плато по числу заражений COVID-19

, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Воробьев: Подмосковье вышло на плато по числу заражений COVID-19
пробирки, pixabay.com

Вечером в среду, 29 апреля, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область к настоящему моменту вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом нового типа.

Воробьев также сообщил, что власти Подмосковья заключили контракт на поставку 1 миллиона защитных костюмов для медработников. Губернатор подчеркнул, что в регионе достаточно средств индивидуальной защиты и необходимых лекарств для борьбы с COVID-19.

Ранее сегодня стало известно, что за прошедшие сутки в России выявили 5 841 заболевшего коронавирусной инфекцией. В оперштабе уточнили, что общее число зараженных коронавирусом в стране составляет 99 399 человек. В Московской области зарегистрировали 10 917 случаев заболевания.

 

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