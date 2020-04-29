Воробьев: Подмосковье вышло на плато по числу заражений COVID-19

Воробьев также сообщил, что власти Подмосковья заключили контракт на поставку 1 миллиона защитных костюмов для медработников. Губернатор подчеркнул, что в регионе достаточно средств индивидуальной защиты и необходимых лекарств для борьбы с COVID-19.

Ранее сегодня стало известно, что за прошедшие сутки в России выявили 5 841 заболевшего коронавирусной инфекцией. В оперштабе уточнили, что общее число зараженных коронавирусом в стране составляет 99 399 человек. В Московской области зарегистрировали 10 917 случаев заболевания.