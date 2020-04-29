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Масочный режим вводят в Самарской области

, 17:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Масочный режим вводят в Самарской области
медицинская маска, pixabay.com
С 1 мая в Самарской области вводится масочный режим. Соответствующую информацию днем в среду, 29 апреля, предоставили в региональном оперативном штаб по борьбе с коронавирусом нового типа.
 
Решение о введении масочного режима Самарской области было принято по настоятельной рекомендации Роспотребнадзора в рамках заседания регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
 
Подчеркивается, что жители области будут обязать носить маску на улице, в общественных местах и общественном транспорте. Контролировать данный процесс будут полицейские и сотрудники Росгвардии. С 30 апреля аптеки и торговые сети Самарской области будут обеспечены необходимым количеством одноразовых и многоразовых масок.
 
К настоящему моменту в регионе выявлено 327 случаев заболевания коронавирусом нового типа, скончались пять человек, выздоровели 33 пациента.
ЕТ

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