Масочный режим вводят в Самарской области

С 1 мая в Самарской области вводится масочный режим. Соответствующую информацию днем в среду, 29 апреля, предоставили в региональном оперативном штаб по борьбе с коронавирусом нового типа.

Решение о введении масочного режима Самарской области было принято по настоятельной рекомендации Роспотребнадзора в рамках заседания регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Подчеркивается, что жители области будут обязать носить маску на улице, в общественных местах и общественном транспорте. Контролировать данный процесс будут полицейские и сотрудники Росгвардии. С 30 апреля аптеки и торговые сети Самарской области будут обеспечены необходимым количеством одноразовых и многоразовых масок.