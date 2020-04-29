В Орловской области число случаев заражения коронавирусом достигло 498

В Орловской области количество заразившихся коронавирусом нового типа увеличилось до 498 человек. Согласно данным облправительства, за прошедшие сутки было подтверждено 38 случаев заболевания.

Известно, что больше 80 процентов новых пациентов заразились через контакт с больным членом семьи. Кроме того, существуют случаи инфицирования на рабочем месте. Еще шесть человек прибыли из других регионов Российской Федерации.