Дополнительное заседание Совета Госдумы решили провести 12 мая

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30 апреля 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначил дополнительное заседание Совета ГД на 12 мая.

Планируется рассмотреть инициативы, направленные на поддержку населения и экономики, а также совершенствование банковской сферы. Эти темы обсуждались в рамках встречи депутатов ГД с руководством Банка России 28 апреля. Тогда же было решено вынести соответствующие законопроекты на ближайшее пленарное заседание.

В частности, речь идет о биометрии, противодействии кибермошенничеству, прямой поддержке граждан, приобретении полиса ОСАГО без техосмотра и развитии дистанционных банковских услуг.