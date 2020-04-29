Неверов предложил пересмотреть условия получения кредитных каникул

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29 апреля 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат ГД Сергей Неверов. Фото: сайт Госдума РФ

Руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов считает необходимым пересмотреть порядок определения суммы кредита, подпадающего под режим кредитных каникул.

Об этом он заявил на встрече руководства ГД и лидеров думских фракций с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

По мнению Неверова, эта сумма должна определяться «на основании остатка задолженности на месяц подачи заявления, а не на первоначальную сумму».

«Гражданин мог взять один миллион рублей некоторое время назад, сейчас осталось 100 тысяч, и он не может получить поддержку в самый сложный для себя период. А тот, кто взял 200 тысяч два месяца назад, поддержку получить может. Это вопрос все же справедливости и в отношении тех, кто долго и дисциплинированно исполнял взятые на себя обязательства, но в последний момент оказался в сложной ситуации», – считает парламентарий.

Ранее вице-спикер ГД Алексей Гордеев заявил, что картина поддержки малого и среднего предпринимательства достаточно тревожная.