В Пермском крае рассказали о тяжелобольных коронавирусом

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30 апреля 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

фото: pixels.com

Замминистра здравоохранения Пермского края Евгения Камкина сообщила о состоянии пациентов с диагностированным коронавирусом нового типа. Общее количество зараженных в регионе составило 481 человек, из них 87-выздоровели, 5 – умерли.

«37 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные – либо в удовлетворительном состоянии, либо бессимптомные», - пояснила она.

Камкина добавила, что 17 человек находятся в крайне тяжёлом состоянии, 10 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее работающий с пациентами с COVID-19 инфекционист Георгий Сапронов прокомментировал возможность резкого роста заражения COVID-19 в России.