Коронавирус 30 апреля: москвичам аннулируют пропуска, эксперт предсказал наступление пика заболеваемости в РФ

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30 апреля 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

К утру 30 апреля в мире зафиксировано 3 224 579 случаев заражения коронавирусом, 228 270 человек погибли, 1 007 807 – выздоровели. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этоиу часу.

– Горожане с коронавирусной инфекцией и ОРВИ не смогут воспользоваться ранее оформленными пропусками. В Москве аннулировали 21,5 тысячи рабочих цифровых пропусков, оформленных горожанами с коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Об этом рассказали в столичном Департаменте информационных технологий: «Пациенты, у которых диагностирован коронавирус или ОРВИ, в соответствии с указом Мэра Москвы о введении режима повышенной готовности обязаны соблюдать режим изоляции. Их рабочие пропуска аннулируются, а граждане получают уведомления об этом на электронную почту или по СМС», — пояснили в пресс-службе ведомства.

– Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что риск второй волны заражений коронавирусом нового типа очень высокий. «Для всех стран это самое сложное решение - поэтапность. Технология у всех стран разная, кто-то идет более осторожно, кто-то растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции, кто действует более решительно», - высказал он.

– Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая, считает эксперт. Мнение высказал директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин. «По прогностическим данным, скорее всего, пиковая позиция – максимальная заболеваемость – придется на середину мая. После этого будет снижение заболеваемости», – сказал эксперт.

– В Евросоюзе оценили вероятность распада ЕС из-за коронавируса. Кризис, вызванный коронавирусом, может быть сильнее кризиса еврозоны 2009 года, но нет оснований говорить о возможном распаде Евросоюза. Об этом заявил представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

– Международная организация труда ООН предупредила, что около половины всех работников в мире могут остаться без средств к существованию из-за пандемии коронавируса. Это более 1,5 млрд человек. «Для миллионов работников отсутствие дохода означает – ни еды, ни безопасности, ни будущего. Миллионы предприятий по всему миру едва дышат», – сказал Генеральный директор МОТ Гай Райдер.

– В США коронавирусом заразились уже больше миллиона человек. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в стране с начала пандемии заразились более 1 млн 13 тыс. человек и умерли более 58 тысяч.