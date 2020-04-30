В Евросоюзе оценили вероятность распада ЕС из-за коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

30 апреля 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Кризис, вызванный коронавирусом, может быть сильнее кризиса еврозоны 2009 года. Тем не менее, нет оснований говорить о возможном распаде Евросоюза. Об этом заявил представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

По его словам, ЕС не хватало скоординированности в действиях на начальном этапе пандемии, однако сейчас Брюссель и страны ЕС действуют слаженно. По словам Борреля, сейчас Евросоюз успешно борется с вирусом и его последствиями как внутри границ, так и совместно с соседями. Он также отметил, что «перекладывать вину за все проблемы на ЕС – распространенная тактика, к которой порой прибегают и сами его страны-участники».

Боррель считает критику в адрес ЕС необоснованной, потому что Евросоюз, по его словам, «по-прежнему остается главным источником финансовой помощи для наших соседей в Европе, а также для стран Африки».

Ранее сообщалось, что правительство разрешило россиянам с видом на жительство в другой стране покидать пределы России.