Правительство разрешило россиянам с видом на жительство в другой стране покидать пределы России

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30 апреля 2020, 08:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Правительство объявило о возможности россиян покидать пределы РФ с условием, что у этих граждан есть вид на жительство или документ аналогичного действия за границей.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина РФ.

Что касается въезда граждан других государств на территорию России, то пока что это остается невозможным.

Ранее передвижения с пересечением российской границы были временно ограничены в связи с распространением пандемии коронавируса и такое решение никто не отменял. Въезд в Россию и выезд из страны для россиян и иностранцев возможен только в случае смерти близкого родственника.

Ранее сообщалось, что Бельгия может выйти из режима изоляции, несмотря на самую высокую смертность от COVID-19.