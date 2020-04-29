Бельгия может выйти из режима изоляции, несмотря на самую высокую смертность от COVID-19

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29 апреля 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Туристический центр Брюсселя пуст: закрыты рестораны, кафе и пивные. Тем не менее, в городе остается немало людей, нарушающих правила социального дистанцирования. С момента начала эпидемии в Бельгии от коронавируса погибли более 7 тысяч человек и выявлено порядка 47 тысяч случаев заражения.

Бельгия оказалась страной с самым высоким в мире уровнем смертности от вируса нового типа. Ежедневно представитель федерального правительства страны по COVID-19 Стевен ван Гюхт проводит пресс-конференции, на которых озвучивает новую статистику. СМИ доводят ее до своей аудитории, но каждый раз делают оговорку, что эти данные Федеральной службы здравоохранения достаточно точно ситуацию с коронавирусом в Бельгии не отражают. Все дело в том, что в первое время проверялись только те, у кого были явные симптомы, и те, кто возвращался из стран, на тот момент считавшихся зонами риска. Сейчас система тестирования и выявления, результаты которой наполняют статистику, меняется. Очевидно, что в Бельгии коронавирус гораздо больше распространен, чем об этом говорят данные Минздрава.

«У нас одна из лучших систем здравоохранения, - отмечает вирусолог Стевен ван Гюхт. - Даже на пике эпидемии существующие отделения интенсивной терапии использовались на 58 % своего потенциала. Каждый мог получить необходимую помощь, чего не скажешь обо всех странах. Я думаю, что именно на этой основе нужно оценивать управление кризисом».

Падение уровня экономики может с какого-то момента причинять ущерб, не меньший, чем рост смертности. По словам вице-премьера Александр де Кроо, временная безработица обходится бюджету «примерно в один миллиард евро в месяц».

Правительство Бельгии на днях приняло план поэтапного выхода из режима изоляции. Первый этап снятия ограничений планируется с 4 мая. Постепенно будет разрешено возобновить работу предприятий при условии выполнения санитарных рекомендаций. Маска становится обязательной во всех общественных местах, включая магазины и общественный транспорт. 11 мая возможно открытие всех магазинов независимо от их размера или профиля.

В течение второго этапа, с 18 мая, можно будет повидаться с родственниками, собраться дома с друзьями и побывать в парикмахерской. По особому плану начнут возобновляться занятия в школах и вузах.

Третий этап может начаться не ранее 8 июня. Предусмотрено постепенное открытие ресторанов, а в более отдаленные сроки - баров, кафе и кинотеатров.