В Пензенской области 20 пациентов выздоровели после заражения коронавирусом

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29 апреля 2020, 22:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Пензенской области двадцать пациентов 29 апреля выписаны после лечения коронавируса. Так, общее число выздоровевших в регионе достигло 116 пациентов.

Всего в области лабораторно подтверждены 364 случая коронавируса нового типа, семь человек скончались. Известно, что среди заболевших 18 детей от одного месяца до 15 лет.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ввел в регионе с 16 марта режим повышенной готовности и до 30 апреля объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан.

Ранее сообщалось: в Палестине выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.