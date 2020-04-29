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В Палестине число случаев коронавируса в настоящее время - 507

, 21:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Палестине число случаев коронавируса в настоящее время - 507
pixabay.com

В Палестине выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, общее число инфицированных в регионе достигло 507.

Эти данные сообщил в среду, 29 апреля, министр здравоохранения Май эль-Кела на вечернем брифинге. Известно, что 64% случаев заражения приходится на Восточный Иерусалим.

"Шесть новых зараженных коронавирусом выявлены на палестинских территориях», - рассказал Май эль-Кела.

Ранее сообщалось: в Омской области четыре человека с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии. 

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