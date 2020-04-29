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В Омской области четыре пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

, 21:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Омской области четыре пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
pixabay.com

Известно, что в Омской области четыре человека с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Бурков.

Всего в области 87 заболевших, за последние сутки прибавилось пять пациентов Общее количество тех, кто выздоровел от коронавирусной инфекции- 24 человека. Четверо находятся в тяжёлом состоянии, один житель находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Ранее в Турции количество случаев коронавируса нового типа возросло за сутки почти на 3 тысячи.   

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