В Омской области четыре пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

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29 апреля 2020, 21:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Известно, что в Омской области четыре человека с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Бурков.

Всего в области 87 заболевших, за последние сутки прибавилось пять пациентов Общее количество тех, кто выздоровел от коронавирусной инфекции- 24 человека. Четверо находятся в тяжёлом состоянии, один житель находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Ранее в Турции количество случаев коронавируса нового типа возросло за сутки почти на 3 тысячи.