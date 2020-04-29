В Турции число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило отметку 117 тысяч человек

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29 апреля 2020, 20:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Турции количество случаев коронавируса нового типа возросло за сутки почти на 3 тысячи. Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 превысило 117 тысяч.

Известно, что сегодня в регионе выявлено 2936 новых заболевших, всего зараженных пациентов на данный момент – 117 589. С начала пандемии в стране уже скончался 3081 человек, вылечились всего 44 022 жителя.

Ранее два медицинских работника, которые работали с зараженными коронавирусной инфекцией, умерли с начала пандемии в Ставропольском крае.