В Ставропольском крае с начала пандемии коронавируса скончались два врача

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29 апреля 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Сообщается: два медицинских работника, которые работали с зараженными коронавирусной инфекцией, умерли с начала пандемии в Ставропольском крае. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

Известно, что на Ставрополье всего зарегистрировано 519 случаев коронавируса нового типа, 10 человек скончались, 81 пациент поправился.

Владимиров отметил: есть также случаи, когда и беременные заболевают. Еще заразился месячный ребенок, он уже выздоравливает.

Ранее в Нью-Йорке количество пациентов с подозрением на коронавирус за минувшие сутки увеличилось, а число зараженных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, снизилось.