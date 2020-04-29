Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Ставропольском крае с начала пандемии коронавируса скончались два врача

, 19:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

В Ставропольском крае с начала пандемии коронавируса скончались два врача
pixabay.com

Сообщается: два медицинских работника, которые работали с зараженными коронавирусной инфекцией, умерли с начала пандемии в Ставропольском крае. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

Известно, что на Ставрополье всего зарегистрировано 519 случаев коронавируса нового типа, 10 человек скончались, 81 пациент поправился. 

Владимиров отметил: есть также случаи, когда и беременные заболевают. Еще заразился месячный ребенок, он уже выздоравливает.

Ранее в Нью-Йорке количество пациентов с подозрением на коронавирус за минувшие сутки увеличилось, а число зараженных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, снизилось. 

ЕЧ

Жаркое из блогов

ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения COVID-19

ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения COVID-19

"Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью