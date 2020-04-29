В Ставропольском крае с начала пандемии коронавируса скончались два врача

Сообщается: два медицинских работника, которые работали с зараженными коронавирусной инфекцией, умерли с начала пандемии в Ставропольском крае. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.
Известно, что на Ставрополье всего зарегистрировано 519 случаев коронавируса нового типа, 10 человек скончались, 81 пациент поправился.
Владимиров отметил: есть также случаи, когда и беременные заболевают. Еще заразился месячный ребенок, он уже выздоравливает.
Ранее в Нью-Йорке количество пациентов с подозрением на коронавирус за минувшие сутки увеличилось, а число зараженных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, снизилось.