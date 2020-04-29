В Нью-Йорке увеличилось число пациентов с подозрением на COVID-19

В Нью-Йорке количество пациентов с подозрением на коронавирус нового типа за минувшие сутки увеличилось, а число зараженных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, снизилось.

Мэр города Билл де Блазио в рамках пресс-конференции в среду заявил, что с 26 по 27 апреля число пациентов, поступивших в клиники с подозрением на COVID-19, выросло со 112 до 136. Количество граждан, подключенных к аппаратам ИВЛ, за данный период снизилось с 745 до 734.

Градоначальник призвал жителей Нью-Йорка продолжать соблюдение режима самоизоляции.