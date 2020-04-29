В Таиланде авиакомпании готовятся возобновить рейсы внутри страны

Тайские авиакомпании-лоукостеры планируют в ближайшее время возобновить внутренние рейсы. Аэропорты Таиланда останутся закрытыми для самолетов, прибывших из-за рубежа, до июня текущего года.

Известно, что авиакомпании уже согласовали с Управлением гражданской авиации Таиланда перечень мер, которые следует принимать для обеспечения безопасности пассажиров, бортпроводников и пилотов.