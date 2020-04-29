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В Таиланде авиакомпании готовятся возобновить рейсы внутри страны

, 18:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новости Пхукета

В Таиланде авиакомпании готовятся возобновить рейсы внутри страны
салон самолета, pixabay.com
Тайские авиакомпании-лоукостеры планируют в ближайшее время возобновить внутренние рейсы. Аэропорты Таиланда останутся закрытыми для самолетов, прибывших из-за рубежа, до июня текущего года.
 
Известно, что авиакомпании уже согласовали с Управлением гражданской авиации Таиланда перечень мер, которые следует принимать для обеспечения безопасности пассажиров, бортпроводников и пилотов.
 
В частности, посадка людей будет осуществляться через одно пустое кресло. Кроме того, пассажиры будут обязаны носить маски с момента регистрации на рейс до получения багажа. Вводится полный запрет на употребление пищи и напитков на борту самолета. Состояние здоровья людей будет проверяться во всех аэропортах.
ЕТ

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