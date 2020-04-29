Как безопасно запустить гражданскую авиацию в условиях самоизоляции?

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29 апреля 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

Ряд авиакомпаний для обеспечения социального дистанцирования перестали продавать билеты на средние кресла в ряду. Но это сразу влияет на стоимость билетов – самые массовые среднемагистральные авиалайнеры семейств «Эрбас А320» и «Боинг-737» в экономклассе имеют компоновку рядов в пассажирском салоне 3+3. Нехитрый расчёт говорит о том, что полная загрузка самолёта уменьшится ровно на треть, например, со 180 человек до 120! То есть надо минимум на треть повышать цену перелётов.



Итальянские дизайнеры предложили варианты изменения размещения кресел в салонах экономкласса, которые могли бы появиться в самолётах после окончания пандемии коронавируса. Вариант «Янус» предполагает ряд из трёх кресел, при этом центральное развёрнуто в обратную сторону. В дополнение к тому, что пассажиры максимально удалены друг от друга, они разделены перегородкой из прозрачного материала. Второй вариант не требует капитальной переделки салонов традиционных самолётов. Дизайн «безопасное стекло» предполагает элементарное разделение пассажиров прозрачными перегородками, что «создаёт изолированное пространство вокруг человека». В этом варианте, напоминает CNN, расстояние между пассажирами всё равно не

соответствует современным рекомендациям медиков в 1,5– 2 метра. Несколько лет назад именно эти дизайнеры привлекли внимание малогуманной идеей стоячих мест в пассажирских лайнерах. Говорят, китайские авиакомпании с интересом рассматривали этот вариант для использования на внутренних авиалиниях, там где есть серьёзная загрузка и время полёта ограничено, например часом, как у нас на рейсах Москва–Санкт-Петербург.



В качестве предполётных мер сейчас массово измеряют температуру тепловизорами. Где-то предполагают внедрение защитных масок. Арабская авиакомпания Emirates, базирующаяся в эмирате Дубай, первой в мире начала самостоятельно проверять пассажиров на коронавирус перед вылетом прямо на территории аэропорта. Делают экспресс-анализ крови! Ещё одна человеколюбивая идея – справка-сертификат об иммунитете. Предлагается ввести документ международного образца.



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