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В Омской области 1 мая откроются парикмахерские и химчистки

, 21:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Омской области 1 мая откроются парикмахерские и химчистки
парикмахер, pixabay.com
Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что с 1 мая парикмахерские и химчистки, имеющие отдельный вход, могут начать работать при соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических норм.
 
Отмечается, что в регионе откроются также прачечные, предприятия по ремонту обуви и одежды, а также организации по ремонту компьютерной техники. За соблюдением санитарно-эпидемиологических норм будут следить правоохранительные органы и Роспотребнадзор.
 
Александр Бурков подчеркнул, что у сотрудников парикмахерских, химчисток и прочих организаций, которые могут открыться 1 мая, должны быть перчатки и маски. В помещениях следует регулярно проводить дезинфекцию. Кроме того, привести в порядок прическу можно будет только по предварительной записи по телефону или интернету. 
ЕТ

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