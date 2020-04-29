В Омской области 1 мая откроются парикмахерские и химчистки

Отмечается, что в регионе откроются также прачечные, предприятия по ремонту обуви и одежды, а также организации по ремонту компьютерной техники. За соблюдением санитарно-эпидемиологических норм будут следить правоохранительные органы и Роспотребнадзор.

Александр Бурков подчеркнул, что у сотрудников парикмахерских, химчисток и прочих организаций, которые могут открыться 1 мая, должны быть перчатки и маски. В помещениях следует регулярно проводить дезинфекцию. Кроме того, привести в порядок прическу можно будет только по предварительной записи по телефону или интернету.