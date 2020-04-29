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Мурашко объяснил, почему в России нет новорожденных с коронавирусом

, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]

Мурашко объяснил, почему в России нет новорожденных с коронавирусом
pixabay.com, ребенок

Ни одного новорождённого, инфицированного COVID-19, на данный момент в России не зафиксировано, "природа бережет новорожденного ребенка, это очень хорошо", заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Мурашко объяснил в эфире телеканала "Россия 24", что это происходит благодаря материнскому иммунитету, фитоплацентарному барьеру, и в том числе из-за особенностей распространения коронавируса - поражения определенных типов эпителия.

Министр предупредил о "коварстве" коронавируса нового типа. По его словам, течение болезни у пациентов иногда внезапно меняет свой курс.

НС

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