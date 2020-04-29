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Глава Минздрава РФ заявил о «коварстве» коронавируса

, 20:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Глава Минздрава РФ заявил о «коварстве» коронавируса
глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Kremlin Pool/Global Look Press
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду, 29 апреля, предупредил о "коварстве" коронавируса нового типа. По его словам, течение болезни у пациентов иногда внезапно меняет свой курс.
 
Мурашко отметил, что зафиксированы случаи, когда на фоне улучшения состояния пациента и достаточно хорошего регрессирования симптомов, внезапно начинается новая волна болезни.
 
В рамках круглого стола глава Минздрава РФ подчеркнул, что крайне важно не упустить изменения в состоянии зараженного коронавирусом человека, "подхватить его вовремя" и скорректировать терапию. Михаил Мурашко добавил, что взаимодействие медработника и пациента является важным элементом в эффективности лечения.
ЕТ

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