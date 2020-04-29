Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Министр здравоохранения Тульской области заразился COVID-19

, 20:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Министр здравоохранения Тульской области заразился COVID-19
анализ крови, pixabay.com
Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у главы минздрава Тульской области Алексея Эрка. Соответствующую информацию вечером в среду, 29 апреля, предоставили в областном правительстве.
 
Подчеркивается, что чиновник "ушел на самоизоляцию в своем рабочем кабинете". Эрк в свою очередь заметил, что болезнь его не миновала, однако она протекает в легкой форме. Глава минздрава Тульской области добавил, что в настоящий момент у ведомства очень большой объем работы, вследствие чего он принял решение остаться на службе.
 
Напомним COVID-19 в регионе подтвержден у 783 человек, шестеро скончались, 75 пациентов выздоровели.
ЕТ

Жаркое из блогов

ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения COVID-19

ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения COVID-19

"Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью