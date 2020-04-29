Министр здравоохранения Тульской области заразился COVID-19

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у главы минздрава Тульской области Алексея Эрка. Соответствующую информацию вечером в среду, 29 апреля, предоставили в областном правительстве.

Подчеркивается, что чиновник "ушел на самоизоляцию в своем рабочем кабинете". Эрк в свою очередь заметил, что болезнь его не миновала, однако она протекает в легкой форме. Глава минздрава Тульской области добавил, что в настоящий момент у ведомства очень большой объем работы, вследствие чего он принял решение остаться на службе.