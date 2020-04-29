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82 случая заражение коронавирусом выявили в ижевской больнице

, 18:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

82 случая заражение коронавирусом выявили в ижевской больнице
больничная палата, pixabay.com
В больнице №1 Ижевска коронавирусом заразились 82 пациента и врача. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что все восемь летальных случаев от COVID-19 в регионе произошли именно в этой клинике.
 
Отмечается, что в Удмуртии к настоящему моменту выявили 228 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Бречалов призвал жителей региона воздержаться от встреч с родственниками и друзьями в период майских праздников, чтобы не усугублять ситуацию с распространением COVID-19.
 
Подчеркивается, однако, что с 1 мая в Удмуртии разрешены прогулки на велосипеде. Ранее гражданам позволили заниматься скандинавской ходьбой, бегом и делать упражнения на улице в индивидуальном порядке при соблюдении санитарных норм.
ЕТ

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