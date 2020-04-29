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Жители двух районов Новгородской области будут обязаны носить маски

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Жители двух районов Новгородской области будут обязаны носить маски
медицинская маска, pixabay.com
Сегодня стало известно, что с 30 апреля по 11 мая жители Чудовского и Маловишерского районов Новгородской области, где больше всего зараженных коронавирусом, будут обязаны носить маски вне дома.
 
Согласно последней информации, губернатор региона Андрей Никитин ввел дополнительные ограничительные меры на территории Чудовского и Маловишерского районов. В частности, с 6.00 30 апреля до 20.00 11 мая в районах будет ограничен въезд и выезд на машинах и железнодорожном транспорте. Также с 1 по 11 мая решено приостановить регулярное транспортное межмуниципальное сообщение маршрутов протяженностью более 50 километров.
 
Кроме того, все граждане, въезжающие на территорию районов, будут обязаны проходить анкетирование.
ЕТ

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