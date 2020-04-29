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Россиянам с гражданством и ВНЖ другой страны разрешили выехать из РФ

, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

Россиянам с гражданством и ВНЖ другой страны разрешили выехать из РФ
pixabay.com, чемодан, паспорт

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня внёс поправки к постановлению о временном въезде в РФ, благодаря которым россияне с паспортом или ВНЖ другой страны смогут выехать из России к месту постоянного проживания.

Выехать из России можно на основании второго гражданства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иной стране. Сделать это будет можно только один раз, через наземные пункты пропуска.

Ранее представители многих стран ЕС на совете по туризму поддержали необходимость скоординированного, поступательного подхода по открытию границ стран Евросоюза на базе совместно принятых критериев.

 

НС

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