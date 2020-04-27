Как страны Евросоюза планируют открывать границы

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27 апреля 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

pixabay.com, флаг Евросоюза

Представители многих стран ЕС на совете по туризму поддержали необходимость скоординированного, поступательного подхода по открытию границ стран Евросоюза на базе совместно принятых критериев.

Выступая на этом совещании, министр туризма Хорватии Гари Каппелли отметтил, что будет очень важно подключить эпидемиологов к процессу открытия границ и возобновления туристических потоков.

Министры поддержали выработку новых мер помощи сектору туризма на национальном и наднациональном уровнях ЕС.

Ранее в Германии глава Министерства иностранных дел Хайко Маас раскритиковал стремление стран Европы скорее открыть границы и возобновить туризм. Он подчеркнул, что такое поведение ведет к неприемлемым рискам.