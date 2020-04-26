В Германии не одобрили стремление Европы быстрее открыть границы

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26 апреля 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Германии глава Министерства иностранных дел Хайко Маас раскритиковал стремление стран Европы скорее открыть границы и возобновить туризм. Он подчеркнул, что такое поведение ведет к неприемлемым рискам.

«Европейская гонка за то, кто первым разрешит туристические поездки, ведет к неприемлемым рискам. Мы уже видели, к чему может привести инфекционный кластер в излюбленном туристами месте отдыха... Это не должно повториться», - считает министр.

Он уверен, что Европа должна разработать единые критерии для снятия ограничений и открытия границ. Маас добавил, что преждевременные действия не должны саботировать успехи последних недель.