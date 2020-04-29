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В Самарской области четыре пациента с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ

, 18:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Самарской области четыре пациента с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ
pixabay.com

В Самарской области четыре пациента с коронавирусом нового типа подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Состояние остальных заболевших в области оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Также известно, что из общего количества больных 64 человека лечатся дома.

Всего в регионе  зафиксировано 327 случаев коронавирусной инфекции, 33 пациента выздоровели, пятеро скончались.

Ранее в Самарской области с 1 мая вводится масочный режим.

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