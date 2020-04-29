В Самарской области четыре пациента с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ

В Самарской области четыре пациента с коронавирусом нового типа подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Состояние остальных заболевших в области оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Также известно, что из общего количества больных 64 человека лечатся дома.
Всего в регионе зафиксировано 327 случаев коронавирусной инфекции, 33 пациента выздоровели, пятеро скончались.
Ранее в Самарской области с 1 мая вводится масочный режим.