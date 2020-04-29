Обращение студентов исторического факультета МГУ в связи с обвинениями в сторону профессора Дмитрия Функа

Мы, студенты и выпускники кафедры этнологии исторического факультета МГУ, а также студенты, аспиранты и сотрудники других научных и образовательных учреждений, обеспокоены серьезными обвинениями в адрес Дмитрия Анатольевича Функа.

Последовавшая за обвинениями реакция общественности на данный момент основывается на информации, требующей тщательной проверки. Мы осуждаем попытки отдельных людей и некоторых СМИ представить информацию однобоко, навязать своей аудитории точку зрения, которая пока что не получила подтверждений.

Все мы, бывшие и нынешние студенты, а также коллеги Д.А. Функа, знаем его как уважаемого ученого, внимательного педагога и отзывчивого, открытого человека. Многие из нас регулярно обращались к нему за советом как по академическим, так и по личным вопросам, и всегда получали помощь и поддержку.

Мы верим, что любая оценка данной ситуации возможна только после проведения непредвзятого разбирательства, предоставляющего равные возможности для высказывания обеих сторон.

Просим всех быть сдержаннее в оценках и не допускать травли участников конфликта.



Юлия Рожкова, аспирантка кафедры этнологии МГУ, сотрудница ИЭА РАН Алевтина Бородулина, м.н.с. ИЭА РАНАлександр Басов, аспирант кафедры этнологии МГУ

Елена Кузнецова, студентка кафедры этнологии МГУ Екатерина Ларкина, студентка кафедры этнологии МГУ Сергей Арцемович, выпускник ТГУ, сотрудник ИЭА РАН Алина Набокова, студентка кафедры этнологии МГУ Святослав Ковальский, аспирант кафедры этнологии МГУ Ирина Кадыш, студентка кафедры этнологии МГУ Сергей Аракельянц, студент кафедры этнологии МГУ

Ольга Полина Гарус, выпускница кафедры этнологии МГУ

Алина Жердева, выпускница исторического факультета МГУ

Алиса Балихина, выпускница кафедры этнологии МГУ, аспирантка ИЭА РАН Анастасия Покасова, выпускница кафедры этнологии МГУ, аспирантка ИЭА РАН Анастасия Артамонова, студентка кафедры этнологии МГУ

Тигран Мовсесян, студент кафедры этнологии МГУ

Мария Мочалова, выпускница кафедры этнологии МГУ, аспирантка ИЭА РАН Марина Устинова, студентка кафедры этнологии МГУ

Анастасия Карпунина, аспирантка кафедры этнологии МГУ

Виктория Кочеткова, студентка кафедры этнологии МГУ

Артём Пушин, выпускник кафедры этнологии МГУ, аспирант ИЭА РАН

Диана Мацепуро, выпускница кафедры этнологии МГУ

Ирина Антонова, студентка кафедры этнологии МГУ

Дарья Трынкина, выпускница кафедры этнологии МГУ, сотрудница ИЭА РАН Дмитрий Тихонов, выпускник кафедры этнологии МГУ

Игорь Масленников, аспирант Института этнологии и антропологии РАН

Георгий Нурманов, выпускник УНЦСА РГГУ

Алевтина Лемская, студентка кафедры этнологии МГУ

Вера Сенють, студентка кафедры антропологии и этнологии ТГУ

Денис Маслов, выпускник УНЦСА РГГУ

Наталия Любимова, выпускница кафедры этнологии МГУ, сотрудница ИЭА РАН Иван Жиленков, выпускник кафедры этнологии МГУ

Инна Жиленкова, выпускница кафедры этнологии МГУ

Мария Нанзат-оол, выпускница кафедры этнологии МГУ

Сеиль Джанызакова, выпускница ТГУ, аспирантка, ассистентка кафедры антропологии и этнологии ТГУ

Татьяна Кукса, аспирантка ИЭА РАН

Ия Меккюсярова, аспирантка ИЭА РАН

Ангелина Власенко, выпускница кафедры этнологии МГУ, м.н.с. ИЭА РАН

Анна Соловьёва, выпускница кафедры этнологии МГУ

Дарья Чубукова, выпускница УНЦСА РГГУ, аспирантка ИЭА РАН

Гуськова Алена, выпускница УНЦСА РГГУ, аспирантка ИЭА РАН

Анна Мезенцева, студентка кафедры этнологии МГУ

Юлия Шанина, выпускница факультета антропологии ЕУСПб, сотрудник НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург

Мария Кан, выпускница кафедры этнологии МГУ

Валерия Лемская, доцент ТГПУ, с.н.с. ТГУ

Денис Токмашев, доцент НИ ТПУ, с.н.с. ТГУ

Марина Токмашева, доцент ТУСУР

Марина Моисеева, выпускница УНЦСА РГГУ

Ярослав Дунин, выпускник кафедры этнологии МГУ

Валентина Чубарова, выпускница УНЦСА РГГУ

Софья Березовская, доцент Института искусств и культуры, с.н.с. лаборатории лингвистической антропологии, старший лаборант Музея археологии и этнографии Сибири ТГУ

Евгения Белоногова, сотрудница ИЭА РАН

Анна Иванова, выпускница кафедры этнологии МГУ

Елена Лилявина, с.н.с. Томского областного краеведческого музея

Елена Коровина, выпускница УНЦСА РГГУ, аспирантка ИЭА РАН

Егор Китов, с.н.с. ИЭА РАН

Валерия Илизарова, выпускница кафедры этнологии МГУ, н.с. ИЭА РАН

Тимур Сафин, выпускник исторического факультета МГУ, н.с. ИВ РАН, н.с. Лаборатории востоковедения ШАГИ РАНХиГС аспирантка ИЭА РАН

Ирина Куколева, выпускница кафедры этнологии МГУ Николай Сосна, аспирант кафедры истории России XIX века - начала XX века МГУ Алексей Протасов, аспирант кафедры этнологии МГУ Мурат Донежук, аспирант ИЭА РАН. Сергей Никольский, аспирант кафедры этнологии МГУ Ирина Кучерова, м.н.с. ИЭА РАН Анна Мартиросян, студентка кафедры этнологии МГУ Ксения Плясункова, выпускница кафедры этнологии МГУ Ольга Семенова, Антон Садырин, выпускник ТГУ, аспирант, ассистент кафедры антропологии и этнологии ТГУ Екатерина Садырина, выпускница ТГУ, ассистент кафедры антропологии и этнологии ТГУ Артемий Плеханов, научный сотрудник ИЭА РАН Елизавета Ольховикова, выпускница кафедры этнологии МГУ

Сергей Орешин, н.с. ИЭА РАН

Елена Владимирова, студентка кафедры этнологии МГУ

Ксения Бирюкова, выпускница кафедры этнологии МГУ

Анна Жиленкова, студентка исторического факультета МГУ

Нестор Маничкин, н.с. ИЭА РАН

Варвара Баскова, студентка кафедры археологии МГУ, ст.лаб. ИА РАН

Сергей Галактионов, студент кафедры этнологии МГУ

Отар Чантуридзе, выпускник УНЦСА РГГУ

Елизавета Баранова, студентка кафедры этнологии МГУ

Екатерина Пономарева, выпускница кафедры этнологии МГУ

Надежда Седнева, выпускница УНЦСА РГГУ

Зоя Шувалова, студентка исторического факультета МГУ

Любовь Чиркина, выпускница кафедры этнологии МГУ

Таисия Машичева, студенка кафедры Новой и Новейшей истории МГУ

Василиса Филатова, стажёр-исследователь ИЭА РАН, выпускница УНЦСА РГГУ, бывшая аспирантка ИЭА РАН

Анна Громова, м.н.с. ИЭА РАН

Екатерина Наливайко, выпускница УНЦСА РГГУ

Софья Алексеева, выпускница кафедры этнологии МГУ

Владимир Моргун, студент кафедры этнологии МГУ

Алина Сушкова, студентка исторического факультета МГУ

Анна Дыбо, г.н.с. Института языкознания РАН

Ярослава Воробьева, студентка кафедры этнологии МГУ

Татьяна Самарина, м.н.с ИЭА РАН

Дмитрий Доронин, н.с. ШАГИ РАНХиГС, выпускник ЦТСФ РГГУ и аспирантуры ИЭА РАН

Юлия Вершинина, выпускница УНЦСА РГГУ

Диана Брязгина, аспирантка, лаборантка кафедры антропологии и этнологии ТГУ Антон Вайнгерт, выпускник кафедры этнологии МГУ

Татьяна Мануйлова, выпускница кафедры этнологии МГУ

Анаит Андрян, студентка кафедры этнологии МГУ

Екатерина Дикарева, выпускница кафедры этнологии МГУ

Ангелина Шагивалиева, студент кафедры антропологии и этнологии ТГУ

Артем Феклистов, выпускник кафедры истории России XIX – начала ХХ века МГУ. Софья Романова, студентка исторического факультета МГУ.

Наталья Вяткина, аспирантка ИЭА РАН

Александра Терехина, м.н.с. ИЭРиЖ УрО РАН, выпускница аспирантуры ИЭА РАН Василиса Зуйкова, выпускница исторического факультета МГУ

Елизавета Руденко, выпускница кафедры археологии исторического факультета МГУ

Анна Гущина, студентка кафедры этнологии МГУ

Наталья Кошелюк, аспирантка ТГУ, м.н.с. лаборатории лингвистической антропологии ТГУ

Антон Пчелинцев, м.н.с. исторического факультета МГУ

Наала Хибба, выпускница кафедры этнологии МГУ

Елизавета Веселовская, г.н.с. ИЭА РАН

Глеб Колганов, студент кафедры этнологии МГУ

Алиса Горская, студентка кафедры истории древнего мира МГУ

Екатерина Матвеенко, выпускница кафедры этнологии МГУ

Анна Давыденко, студентка кафедры антропологии и этнологии ТГУ

Александра Курленкова, бывшая аспирантка ИЭА РАН, PhD-студентка Нью- Йоркского университета