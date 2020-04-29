Профессора исторического факультета МГУ обвиняют в домогательствах

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29 апреля 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Студентка исторического факультета МГУ Дарья Варакина написала в своём Инстаграм-аккаунте, что подверглась домогательствам со стороны заведующего кафедрой этнологии Дмитрия Функа. Преподаватель все обвинения отрицает и намерен подать иск о защите чести.

Пару дней назад студентка МГУ Дарья Варакина написала в Инстаграм, что к ней приставал заведующий кафедрой этнологии, профессор Дмитрий Функ. Функ – лауреат премии им. Фридриха Вильгельма Бесселя (фонд Александра фон Гумбольдта) за выдающиеся достижения в этнологии. В многочисленных комментариях в социальных сетях студенты отзываются о нём в основном положительно.

Однако по словам Дарьи, к ней профессор давно проявлял не просто преподавательскую заботу: «Он посылал неоднозначные сообщения, но я проигнорировала свои плохие предчувствия и сбросила всё на простую «отеческую» заботу, мол, он обо всех заботится, в этом нет ничего «такого». В конце концов, у него безупречная репутация «дедушки» кафедры/факультета, он мне помогал с учебной литературой и тд».

Как рассказала студентка, 2 марта она отправилась к Функу проконсультироваться по вопросам академического отпуска, но ситуация развернулась неожиданно: «Я вошла в кабинет. Он обнял меня, поцеловал в щеку, затем в губы. Потом пошёл закрывать дверь на ключ. В этот момент моей защитной реакцией было делать вид, что все в порядке...Я пропускала мимо ушей отвратительные комментарии по типу «я возьму тебя. Хаха, не в этом смысле» или «Да, раздевайся»...Меня спас стук в дверь. Функу это явно не понравилось, но он пошёл открывать дверь. Я воспользовалась этим, чтобы собраться, встать, и, сказав, что у меня дела, выйти из кабинета».

Многие не поверили словам девушки и утверждают, что профессор такого сделать не мог.

Однако через некоторое время в сети появились обвинения ещё нескольких студенток. Одна девушка на условиях анонимности рассказала телеграм-каналу DOXA, что заведующий тоже повел себя неприемлемо по отношению к ней: «Я зашла в кабинет Д.А., чтобы обсудить летнюю экспедицию. Рассказала ему о своих планах, он поддержал меня в них, уже в конце беседы назвал по имени в уменьшительно-ласкательном тоне, затем приобнял и поцеловал в щеку. Я смутилась, наспех поблагодарила за беседу еще раз и вышла из кабинета. После этого стала обдумывать этот поцелуй и решила, что в этом ничего нет, так как он со всеми ведет себя мило и внимательно. После поста Дарьи я задумалась снова об этой ситуации и поняла, что позволить поцелуй к студентке в обстановке кабинета заведующего, где никого нет, где ситуация абсолютно не позволяет установки какой-то близости (это не празднование окончания экспедиции или вручение диплома, а учебный разговор), неприемлемо».

Её слова подтвердила бывшая аспирантка Института этнологии и антропологии в интервью телеграм каналу «Первый университетский», также пожелавшая остаться анонимной: «У него действительно необычная манера общения, которую сложно понять однозначно — то ли это отеческая забота, то ли странные намеки. Из того, что было явно: я работала, поэтому в аспирантуре бывала редко, и однажды Д.А. спросил, не нужны ли мне деньги», — рассказала Лиза, добавив, что отказалась от предложенного. Также, по её словам, преподаватель часто запирал дверь, оставаясь с аспиранткой наедине: «Когда я решила уходить из аспирантуры, мы договаривались встретиться с Д.А. и обсудить этот процесс. Он предлагал варианты мест встречи несколько раз, одно из писем было с предложением приехать к нему домой и номером домашнего телефона. Я была занята на работе и пропустила несколько его писем и ничего не отвечала на них. В итоге мы встретились в РАН и Д.А. в разговоре сказал мне: "Поймите, Вам нельзя уходить из науки, вы же красотка"», — рассказала девушка.

Сам Дмитрий Функ написал открытое письмо, в котором указал, что собирается подать в суд на студентку Дарью Варакину, обвинившую его в домогательствах.

Дарья на это ответила, что уже советуется с юристами фонда, помогающего жертвам насилия, о выдвижении встречного иска.

Председателя студсовета МГУ Антон Ханджян заявил, что в этой ситуации необходимо провести служебное расследование и напомнил о презумпции невиновности: «Нельзя сейчас только на основании слов девушки начинать преследование преподавателя. Также ни в коем случае нельзя, как это часто делают в таких ситуациях, начинать травлю девушки, обвиняя её во лжи, — сейчас, в любом случае, необходимо поддержать её морально, потому что если это правда, то даже представить не могу, как может быть тяжело в таком положении».

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