Алексей Венедиктов прокомментировал обвинения в домогательствах

Аргументы Недели → Общество 13+

29 апреля 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BBC

АГН Москва/Global Look Press, Венедиктов

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов ответил на обвинения Анны Ведуты в домогательствах. По его словам, история, описанная журналисткой, — полная ложь.

«Как я помню, она жила с родителями. У вас все в порядке – я что, пытался познакомиться с ее родителями?! Абсолютно точно не пытался попасть домой, это мне не свойственно. Попасть домой – ну это фу», – заявил Венедиктов. Тогда Венедиктова спросили, откуда он может знать, что Ведута в 2012 году жила с родителями. На что главред ответил, что тогда у всех были дружеские отношения, поэтому ему было известно, кто с кем живет.

Про другую историю, рассказанную одной молодой общественной деятельницей, Алексей Венедиктов вообще ничего не помнит.«Пусть девушки рассказывают – это, наверное, приносит им какой-то бенефит. Я не могу запретить неизвестным мне девушкам на моем имени публично наживаться», – заявил он.