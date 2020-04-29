«Не могла я при всех сказать:Убери от меня руки», BBC опубликовала материал о главреде «Эха Москвы», обвинив его в домогательствах

Аргументы Недели → Общество 13+

29 апреля 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

Русская служба BBC опубликовала большую статью о главреде «Эха Москвы» Алексее Венедиктове, о его появлении на радио, взаимоотношениях с Гусинским и войне с Лесиным. Но, кажется, главным – стали истории о его домогательствах.

«В какой-то момент почувствовала, как он придвинулся, обнял ее и начал трогать за колени, поднимаясь выше. «Я вжималась в кресло, уползала, говорила: «Не надо», — рассказала Анна Ведута о необычном поведении Венедиктова, когда тот вызвался довезти ее домой.

По словам девушки, главред «Эха» стал напрашиваться к ней в квартиру и отказ принял далеко не с первого раза. После этого девушка старалась не встречаться с Венедиктовым наедине.

"Мне было очень стыдно: согласилась прийти на ужин, сама, значит, и виновата в случившемся". Кроме стыда, добавляет она, был и страх: "Если ты пресс-секретарь оппозиционного политика, у тебя не так много каналов, чтобы ссориться еще и с "Эхом Москвы", - рассказала Ведута.

Подобную историю о попытках потрогать колени под столом, рассказала редакции на условиях анонимности и еще одна общественная деятельница. «Мы сидели за столом очень плотно, мне некуда было рыпнуться, и Венедиктов сначала стал придерживать меня за плечо, будто случайно. Положил руку на ногу, на коленку, потом рука поползла выше, по внутренней стороне бедра". Девушка говорит, что растерялась: "Не могла же я при всех сказать: "Ты, старый мудак, убери от меня руки". Я молча, под столом, пыталась несколько раз его руку убрать, он ее на место возвращал. В итоге я каким-то чудом вылезла из-за стола и ушла», - призналась она.

Сам Алексей Венедиктов категорически все эти обвинения отрицает и утверждает, что дамы просто пиарятся за его счет.