Коронавирус подтвердился у главврача липецкой больницы

В Липецкой области COVID-19 заразились шесть работников Долгоруковской районной больницы. Согласно последней информации, среди них – главный врач, его заместитель по медицинской части и завполиклиникой.

Как сообщают местные власти, во всех отделениях Долгоруковской больницы, кроме инфекционного, прекращен прием больных. Временно прекратила прием пациентов и поликлиника. Экстренную помощь гражданам оказывает скорая медицинская помощь.

Подчеркивается, что все пациенты с положительными результатами анализа на коронавирус нового типа к настоящему моменту переведены в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу. В обладминитрации добавили, что меры воздействия к главврачу Долгоруковской районной больницы будут приняты после закрытия листка временной нетрудоспособности.