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Коронавирус подтвердился у главврача липецкой больницы

, 15:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Коронавирус подтвердился у главврача липецкой больницы
COVID-19, pixabay.com
В Липецкой области COVID-19 заразились шесть работников Долгоруковской районной больницы. Согласно последней информации, среди них – главный врач, его заместитель по медицинской части и завполиклиникой.
 
Как сообщают местные власти, во всех отделениях Долгоруковской больницы, кроме инфекционного, прекращен прием больных. Временно прекратила прием пациентов и поликлиника. Экстренную помощь гражданам оказывает скорая медицинская помощь.
 
Подчеркивается, что все пациенты с положительными результатами анализа на коронавирус нового типа к настоящему моменту переведены в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу. В обладминитрации добавили, что меры воздействия к главврачу Долгоруковской районной больницы будут приняты после закрытия листка временной нетрудоспособности.
 
Ранее сообщалось, что в некоторых липецких больницах, в частности, в той, где заболел главврач, имели место случаи, когда медработники не соблюдали в ходе работы с пациентами, зараженными COVID-19, необходимые противоэпидемические правила.
ЕТ

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