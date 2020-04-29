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Врач допустил, что COVID-19 заразятся все жители России

, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

Врач допустил, что COVID-19 заразятся все жители России
COVID-19, pixabay.com
Нейрохирург Алексей Кащеев в беседе с журналистами заметил, что коронавирус нового типа чрезвычайно заразен. Эксперт допустил, что все россияне в конечном итоге переболеют коронавирусной инфекцией.
 
Кащеев подчеркнул, что иммунитет – это одна из наиболее сложных и загадочных систем человеческого организма. Кроме того, существует ряд генетических особенностей, которые могут снижать восприимчивость к инфекциям.
 
По словам нейрохирурга, пока нельзя точно сказать, как будет развиваться ситуация с COVID-19, однако есть все основания считать, что "мы все этим переболеем"
 
Напомним, к настоящему моменту в России количество зараженных коронавирусом нового типа достигло 99 399 человек. Скончались 972 пациента, выздоровели 10 286 человек.
ЕТ

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