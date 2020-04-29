Врач допустил, что COVID-19 заразятся все жители России

Нейрохирург Алексей Кащеев в беседе с журналистами заметил, что коронавирус нового типа чрезвычайно заразен. Эксперт допустил, что все россияне в конечном итоге переболеют коронавирусной инфекцией.

Кащеев подчеркнул, что иммунитет – это одна из наиболее сложных и загадочных систем человеческого организма. Кроме того, существует ряд генетических особенностей, которые могут снижать восприимчивость к инфекциям.

По словам нейрохирурга, пока нельзя точно сказать, как будет развиваться ситуация с COVID-19, однако есть все основания считать, что "мы все этим переболеем"