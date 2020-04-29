В Крыму военная техника, оснащенная мощной акустикой, будет ездить по улицам городов и транслировать песни

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29 апреля 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Военная техника, оснащенная мощной акустикой, будет ездить по улицам городов и транслировать песни. Не танки.

На Черноморском флоте затеяли две акции: «С добрым утром ветеран» и «Автомобиль Победы».

Первая – это вручение солдатами цветов ветеранам ВОВ по месту их жительства. Исходя из названия, радовать стариков военные намерены в промежутке между утренним туалетом и завтраком. Обещают соблюдать противоэпидемиологические меры, но чем будут обрабатывать цветы, на которых может «кататься» вирус, не сообщается.

Вторая – проезд по улицам населенных пунктов военного автомобильного транспорта, оснащенного звуковещательной аппаратурой для трансляции музыкальных произведений военных лет. На каждой единице военной техники будет установлен Государственный флаг Российской Федерации и копия Знамени Победы, а сами автомобили будут оформлены праздничной символикой Победы, сообщила пресс-служба Черноморского флота.