В Москве зафиксирован самый низкий уровень заражения COVID-19 за 6 дней

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29 апреля 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Иван Макеев/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в Москве за последние сутки выявлено 2220 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в среду, 29 апреля.

Отмечается, что это самый низкий показатель заражения инфекцией COVID-19 за последние шесть дней. По данным оперштаба, 28 апреля число заболевших за сутки составляло 3075 человек, 27 апреля - 2871 человек, 26 апреля - 2971 человек, 25 апреля - 2612 человек, 24 апреля - 2957 человек и 23 апреля - 1959 человек.

Кроме того, самый высокий показатель зарегистрирован 19 апреля – 3570 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что в России выявлен 5841 случай коронавирусной инфекции, 1830 – выздоровели и 108 - умерли.