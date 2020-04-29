В Москве большинство новых заразившихся младше 65 лет

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29 апреля 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что на сегодняшний день 84% новых пациентов с коронавирусной инфекцией младше 65 лет.

«В столице подтверждено 2220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией... 39% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 38% – от 46 до 65 лет, 10,2% - от 66 до 79 лет, еще 5,3% – старше 80 лет. Также 7,5% среди заболевших - дети», - сказано в сообщении.

Отмечается, что заболевшие, а также контактировавшие с ними люди уже находятся под медицинским наблюдением.

Всего в России зафиксировано без малого 100 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше половины из них – в Москве.