В Коми 22 населённых пункта оказались в зоне весеннего паводка

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29 апреля 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Республике Коми в зоне весенний паводок отрезал от «большой земли» 22 населенных пункта, в которых живет более 2 тысяч человек.

Во всех населённых пунктах, отрезанных паводком, есть необходимый запас медикаментов, предметов первой необходимости и продуктов. Кроме этого, здесь организовано дежурство спасательных постов. Об сообщает региональное управление МЧС.

Ранее президент России Владимир Путин на совещание о ситуации с паводками и пожарами в регионах заявил, что в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП.

Глава государства обозначил вопрос своевременного информирования граждан как «особый», отметив, что многие люди находятся дома на самоизоляции или на карантине, их возможности для передвижения объективно ограничены.