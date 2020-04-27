Путин потребовал обеспечить безопасность людей с ограниченными возможностями передвижения

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27 апреля 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

В каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещание о ситуации с паводками и пожарами в регионах.

Глава государства обозначил вопрос своевременного информирования граждан как «особый», отметив, что многие люди находятся дома на самоизоляции или на карантине, их возможности для передвижения объективно ограничены. Кроме того, в специальном режиме работают больницы, детские дома, дома престарелых.

«Все эти вопросы надо отработать до мельчайших деталей, в том числе чтобы чрезвычайные ситуации природного характера не спровоцировали локальных вспышек и очагов коронавирусной инфекции», – добавил Путин.

Он также указал на необходимость «уточнить все планы по предупреждению граждан об угрозах, по организации эвакуации и временного размещения в случаях, если это потребуется, по оказанию медицинской и другой помощи».

Ранее Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей на поддержку граждан и предприятий.