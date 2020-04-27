Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей на поддержку граждан и предприятий

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27 апреля 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.

Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Предоставить бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение их сбалансированности дополнительную финансовую поддержку в размере 200 млрд рублей в целях финансирования мероприятий по поддержке граждан и хозяйствующих субъектов, в том числе мероприятий, самостоятельно реализуемых субъектами РФ в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Выполнить поручение главы государства поручено до 15 мая.

Ранее сообщалось, что в РФ будет снижен первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми.