В РФ будет снижен первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми

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27 апреля 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

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Глава российского государства Владимир Путин поручил правительству снизить до 15% первоначальный взнос по кредиту на жилье для семей с детьми с использованием материнского капитала.

Сейчас он составляет 20%. Уменьшить взнос Путина попросила в начале марта одна из жительниц Иваново.

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Срок исполнения поручения - до 20 мая 2020 года.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки. Речь идет о поручении главы государства Владимира Путина, который распорядился ввести программу льготной ипотеки под 6,5% годовых.