В РФ будет снижен первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми

Глава российского государства Владимир Путин поручил правительству снизить до 15% первоначальный взнос по кредиту на жилье для семей с детьми с использованием материнского капитала.
Сейчас он составляет 20%. Уменьшить взнос Путина попросила в начале марта одна из жительниц Иваново.
Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Срок исполнения поручения - до 20 мая 2020 года.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки. Речь идет о поручении главы государства Владимира Путина, который распорядился ввести программу льготной ипотеки под 6,5% годовых.