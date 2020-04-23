Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки

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23 апреля 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство России

Kremlin Pool/Global Look Press, Михаил Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки. Речь идет о поручении главы государства Владимира Путина, который распорядился ввести программу льготной ипотеки под 6,5% годовых.

Ипотечная программа будет действовать до 1 ноября нынешнего года. Обязательным условием является покупка недвижимости в новостройках и первоначальный взнос не менее 20%. Разницу между 6,5% и рыночной стоимостью оплатит государство. Этот формат ипотеки распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов - в других регионах страны.

Ожидается, что программа позволит обеспечить выдачу до 250 тысяч новых жилищных кредитов.