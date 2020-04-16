Путин предложил запустить специальную льготную ипотеку со ставкой 6,5 %

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16 апреля 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Президент РФ Владмир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития строительной отрасли. Путин отметил, что "стройка – отрасль, в целом замыкающая на себя большое количество предприятий", разных, крупных, средних, малых компаний из смежных секторов.

"При проведении профилактических мероприятий на местах обязательно надо учитывать специфику строительной отрасли, необходимость непрерывного режима работы, особенно на ключевых, жизненно важных объектах", - сказал глава государства. Он считает, что нужно "строго выполнять все требования безопасности труда, защиты здоровья работников", и при этом можно не тормозить стройку.

Путин предложил "запустить специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль, дать людям дополнительные возможности с помощью государства улучшить свои жилищные условия". "В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн – в Москве и Санкт-Петербурге", – сказал президент.