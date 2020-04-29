За рубежом вырос спрос на продукцию агропромышленного комплекса Москвы

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29 апреля 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

АПК Москвы, фото vmo24.ru

Продукцию агропромышленного комплекса Москвы стали чаще покупать за рубежом А общий объем экспорта АПК превысил 980 миллионов долларов США. Об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Москвы вырос на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшим спросом готовая пищевая продукция из столицы пользуется в Белоруссии, Германии, Казахстане и Узбекистане.

«Московские продукты пользуются спросом и узнаваемы на зарубежных рынках. Чтобы сохранить наработанную клиентскую базу, экспортеры получили поддержку города и смогли оперативно адаптироваться к существующим реалиям», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По данным Федеральной таможенной службы, общий объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Москвы на 19 апреля 2020 года составил 988,08 миллиона долларов США, с учетом планового объема экспорта в страны Евразийского экономического союза — 61,76 миллиона долларов США.

«Производители оперативно перестроились на новый формат работы — автоматизировали процессы, перевели часть сотрудников на удаленный режим, обеспечивают безопасность тем, кто продолжает работу на местах. Это позволяет многим не только сохранить существующие темпы, но и нарастить их», — отметил Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.