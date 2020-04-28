Антикризисные меры Собянина затронут 5,8 тыс малых и средних предпринимателей

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28 апреля 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

У столичных компаний появилась возможность не платить за аренду городского имущества во время приостановки работы: введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным меры имущественной поддержки охватят более 5,8 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«Из общего числа компаний, которым могут быть отменены платежи по аренде городской недвижимости на время приостановки их деятельности, более 2,5 тыс. являются представителями малого и среднего бизнеса. Кроме того, одна из принятых мер поддержки в виде отсрочки по выкупленному у города имуществу направлена исключительно на 3,3 тыс. субъектов МСП. Таким образом, действующая в Москве имущественная поддержка охватывает более 5,8 тыс. представителей малого и среднего бизнеса», - пояснил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям, председатель оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов.

Он уточнил, что среди 14,5 тыс. предпринимателей, которые могут претендовать на имущественную поддержку в виде отсрочек и отмены платежей за аренду городского имущества, больше трети являются представителями малого и среднего бизнеса.

В пресс-службе отметили, что благодаря антикризисным мерам, утвержденным мэром Москвы, московские компании могут отсрочить платежи за II квартал 2020 года при строительстве на городских земельных участках и при выкупе городских помещений. Кроме того, они были уведомлены о возможности не платить за аренду городского имущества во время приостановки работы.

Чтобы не платить за аренду городских помещений и земельных участков, предпринимателям необходимо обратиться в департамент городского имущества с заявлением и приложить к нему пакет документов, подтверждающих соблюдение указанной в договоре аренды цели предоставления земли и недвижимости. Отсрочка платежей по договорам купли-продажи при выкупе арендуемых помещений у города в рамках Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» предоставляется всем предпринимателям автоматически.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, которого цитирует пресс-служба, подчеркнул, что город не прекращает оказывать уже существующую имущественную поддержку малому и среднему бизнесу. На аренду нежилых помещений продолжают предоставлять льготные ставки: без проведения торгов субъекты МСП могут арендовать по ставке 4 тыс. 750 руб. за 1 кв. м в год нежилые помещения до 300 кв. м и помещения различной площади по ставке 3,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, которая устанавливается межведомственной комиссией.

«На открытых торгах у малого бизнеса есть возможность арендовать городские объекты на 10 лет по начальной ставке 4 тыс. 750 руб. за 1 кв. м в год и 1 тыс. руб. за 1 кв. м в год, если это подвальные помещения. Благодаря такой поддержке город помогает экономить малому бизнесу более 1,8 млрд руб. ежегодно», - резюмировал глава ведомства.