В Интернет попала информация об обращавшихся за займами в МФО россиянах

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29 апреля 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

В Сеть попали данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях. Данные клиентов были выставлены на продажу на специализированном сайте.

В базе – информация о 12 млн физических лиц, которые оформляли быстрые займы в 2017-2019 годах. В открытом доступе оказались имена, паспортные данные, даты рождения, номера телефонов, адрес электронной почты, регионы проживания и даже номера электронных кошельков.

Как выяснилось, клиенты обращались за займами в МФО через финансовый маркетплейс «Юником24», в котором, в свою очередь, заявили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров.

В компании отметили, что отправили официальное письмо в компанию с требованием пояснить данный факт, а также уведомили их о прекращении сотрудничества.

Накануне депутат Госдумы Сергей Миронов назвал микрофинансовые организации полукриминальными ростовщическими конторками.