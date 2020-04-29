Эксперт назвала несколько правил общения с коллекторами

Аргументы Недели → Общество 13+

29 апреля 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Россиянам во время общения с коллекторами следует придерживаться определенных правил и не раскрывать излишнюю информацию о себе. Об этом рассказала эксперт по финансовой грамотности Лолла Кириллова.

«Не рекомендуется сообщать в разговоре с коллектором излишней информации о себе, о своей работе и ее местоположении, доходе, а также о своих родственниках. После звонка стоит позвонить в названную коллектором фирму и убедиться, что звонили от них», - рекомендовала специалист.

Она подчеркнула, что, если коллектор не представился и не назвал организацию, в которой работает, то должник имеет право прекратить разговор. Также подобные разговоры лучше всего записывать на диктофон.