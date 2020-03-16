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Коллекторам могут запретить общаться с близкими и знакомыми должника

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

Коллекторам могут запретить общаться с близкими и знакомыми должника
Фото: соцсети

В Думу внесли законопроект, обязывающий коллекторов общаться только с должником.

Документ предлагает установить прямое обеспечение прав и интересов граждан, оградив их от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами.

Согласно законопроекту, коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия. Более того, третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его.

Автор законопроекта Ирина Яровая назвала законопроект «презумпцией несогласия» третьих лиц, отметив, что фактически сегодня третьи лица становятся по усмотрению коллекторов субъектами давления и претензий.

Сообщается, что законопроект поддержали в Минюстем России, ФССП России, Совете законодателей и в думской фракции «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что управляющим компаниям, ТСЖ и ЖК запретят работать с коллекторами.

ДВа

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